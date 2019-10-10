Капбасова Кунсулу Сагдатовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончила Казахский Государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит».

В 1998 году - Маастрихтскую школу управления (Нидерланды), специализация «Финансовый менеджмент».





ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1995г. по 2005 г. работала в АО«Казкоммерцбанк» на различных должностях в области экономического анализа и розничного бизнеса, последняя должность - Директор Департамента маркетинга.

С 2005 года работает в АО «БТА Банк», за время работы занимала должности Директор Блока по розничным продуктам, Исполнительный директор Блок розничного кредитования, Директор по продажам розничного бизнеса, Управляющий Директор, Управляющий Директор- Член Правления, последняя должность - Управляющий Директор.

16 апреля 2012 года решением Совета Директоров Банка назначена Управляющим Директором – членом Правления.