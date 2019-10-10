Кабылдин Кайргельды Максутович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1975 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-системотехник.
Владеет казахским, русским, английским языками.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1977-1982 годы – инженер-наладчик участка Министерства нефтяной промышленности СССР, инженер Павлодарского районного нефтепроводного управления ПО «Транссиб»;
1982-1984 годы – начальник Павлодарского ГНС;
1984-1986 годы – начальник перекачивающей станции Павлодар магистрального нефтепровода Павлодар – Шымкент;
1986-1989 годы – председатель линейного Комитета профсоюза;
1989-1993 годы – начальник отдела механизации и автоматизации, начальник отдела автоматизации управления, заместитель генерального директора ПО «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии»;
1993-1994 годы – начальник управления комплексного развития транспорта Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан;
1994-1997 годы – начальник отдела развития трубопроводного транспорта и развития производственной инфраструктуры Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;
1997-2002 годы – вице-президент по стратегическому развитию Национальной Компании по транспортировке нефти ЗАО «КазТрансОйл», первый вице-Президент ЗАО Национальная Компания «Транспорт нефти и газа»;
2003-2007 годы – управляющий директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам, вице-президент по вопросам транспортировки нефти и газа, сервисным проектам, а также нефтепереработки и нефтехимии АО «Национальная компания КазМунайГаз»;
2007-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;
2008-2011 годы – президент АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»;
С октября 2011 года по настоящее время занимает пост генерального директора АО «КазТрансОйл»;
С ноября 2013 года по совместительству занимает пост заместителя председателя правления по транспортировке нефти компании «КазМунайГаз»;
14 декабря 2015 года досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя правления) АО «КазТрансОйл» Кайргельды Кабылдина согласно поданному им заявлению.
Входил в совет директоров ряда компаний:
2002-2008 годы – член, председатель совета директоров АО «КазТрансОйл»;
2003-2005 годы – председатель совета директоров АО «КазСтройСервис»;
2007-2008 годы – председатель совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»;
2007-2008 годы – председатель совета директоров АО «КТК-К»;
2008-2010 годы – председатель совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан;
С 2008 года – председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
Награжден орденом «Курмет» (1999).
Семья: жена – Кундыбаева Галия Зикенкызы (1955 г.р.), дети – Мадина (1980 г.р.), Хаким (1978 г.р.).