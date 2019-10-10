Кабылдин Кайргельды Максутович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1975 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-системотехник.

Владеет казахским, русским, английским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1977-1982 годы – инженер-наладчик участка Министерства нефтяной промышленности СССР, инженер Павлодарского районного нефтепроводного управления ПО «Транссиб»;

1982-1984 годы – начальник Павлодарского ГНС;

1984-1986 годы – начальник перекачивающей станции Павлодар магистрального нефтепровода Павлодар – Шымкент;

1986-1989 годы – председатель линейного Комитета профсоюза;

1989-1993 годы – начальник отдела механизации и автоматизации, начальник отдела автоматизации управления, заместитель генерального директора ПО «Магистральные нефтепроводы Казахстана и Средней Азии»;

1993-1994 годы – начальник управления комплексного развития транспорта Министерства энергетики и топливных ресурсов Республики Казахстан;

1994-1997 годы – начальник отдела развития трубопроводного транспорта и развития производственной инфраструктуры Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;

1997-2002 годы – вице-президент по стратегическому развитию Национальной Компании по транспортировке нефти ЗАО «КазТрансОйл», первый вице-Президент ЗАО Национальная Компания «Транспорт нефти и газа»;

2003-2007 годы – управляющий директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам, вице-президент по вопросам транспортировки нефти и газа, сервисным проектам, а также нефтепереработки и нефтехимии АО «Национальная компания КазМунайГаз»;

2007-2008 годы – заместитель председателя правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук»;

2008-2011 годы – президент АО «Национальная Компания «КазМунайГаз»;

С октября 2011 года по настоящее время занимает пост генерального директора АО «КазТрансОйл»;

С ноября 2013 года по совместительству занимает пост заместителя председателя правления по транспортировке нефти компании «КазМунайГаз»;

14 декабря 2015 года досрочно прекращены полномочия генерального директора (председателя правления) АО «КазТрансОйл» Кайргельды Кабылдина согласно поданному им заявлению.



Входил в совет директоров ряда компаний:

2002-2008 годы – член, председатель совета директоров АО «КазТрансОйл»;

2003-2005 годы – председатель совета директоров АО «КазСтройСервис»;

2007-2008 годы – председатель совета директоров АО «НК «КазМунайГаз»;

2007-2008 годы – председатель совета директоров АО «КТК-К»;

2008-2010 годы – председатель совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан;

С 2008 года – председатель Совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».

Награжден орденом «Курмет» (1999).

Семья: жена – Кундыбаева Галия Зикенкызы (1955 г.р.), дети – Мадина (1980 г.р.), Хаким (1978 г.р.).