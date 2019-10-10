Исмаилов Серик Базарбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В1987 году окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО;

В1997 году - Военную академию им. Г.К. Жукова;

В 2010 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

ОПЫТ РАБОТЫ:

По окончании Военной академии им. Г.К. Жукова проходил службу на должностях - от начальника оперативного отделения штаба бригады до командира бригады, затем начальника радиотехнических войск Главного управления Войск противовоздушной обороны;



В 2010 году был назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками ПВО;

23 декабря 2016 года - назначен на должность командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК.

Награжден орденами «Айбын» II степени, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и юбилейными медалями.

Источник фото: сайт sarbaz.kz