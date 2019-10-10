Искаков Куанышбек Досмаилович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Куанышбек Искаков родился 15 марта 1968 года в городе Кызылорда. Женат, имеет пятерых детей. Окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства и Кызылординский политехнический институт, а также казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем (2007).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свой трудовой путь начинал в налоговых органах Кызылорды. В 2000-х был заместителем председателя Налогового комитета Кызылординской области и ЗКО.

Позднее возглавил налоговые комитеты этих областей.

С 2011 по 2012 год был первым заместителем акима Кызылординской области. Позднее работал начальником управления финансов региона.

С 2012 по 2015 год был начальником Налогового департамента по Мангистауской области.

Будучи заместителем акима Кызылординской области, курировал вопросы экономики, финансов, занятости и социальной защиты населения.

Отличник налоговой службы Казахстана, служил в Советской Армии (в Афганистане).

С июня 2019 года - аким Кызылординской области;



