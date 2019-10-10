Исабеков Шамсат Жаксылыкович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-механик;

В 1999 году - Высшую школу права «Аділет», юрист-правовед.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1978 годы - мастер производственного обучения СПТУ № 20 города Талгар;

1978 год - освобожденный секретарь райкома ЛКСМК города Талгар;

1978-1988 годы - начальник участка, отряда, старший механик, начальник отдела, заместитель начальника автоколонны № 2554 города Джамбул;

1988-1994 годы - заместитель Председателя ТЗК «Автомобилист», Председатель кооператива «Сапар», Заместитель директора МХП «Татен», Директор МП «Лашын», Директор МЧП «Шам» (Джамбул);

1994-2002 годы - вице-президент, Советник, Председатель Правления юридической фирмы закрытого акционерного общества «Щит и К» города Тараза;

Прочие должности:

Член Дисциплинарной комиссии Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы;

Член Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан;

Заместитель руководителя депутатской группы «Онір» (Регион) (10.2002-10.2008);

Президент федерации таеквондо Республики Казахстан.

Награжден:

Награжден орденом «Құрмет», медалями «10 лет Независимости Республики Казахстан, «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламенту Республики Казахстан», «10 лет городу Астане»;

Благодарностью Президента Республики Казахстан;

Почетной грамотой Сената Парламента РК.



