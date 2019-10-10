Идрисов Ерлан Сапаргалиевич
Председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году окончил Казахский Государственный Аграрный университет, специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист-финансист.
В 2009 году окончил Казахский Национальный Технический университет им. К.И.Сатпаева, специальность, квалификация – машиностроение.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1998 году - экономист отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов Управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;
1998-2000 годы – главный
экономист отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды
Управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;
2000-2001годы – начальник
отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды Управления
материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;
2001-2002 годы – начальник Центрального финансового отдела ОАО «Астанаэнергосервис»;
2002-2004годы – начальник
Управления международных финансовых отношений Департамента межстрановых
финансовых отношений Министерства финансов
Республики Казахстан;
2004-2005 годы – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тыныс»;
2005-2009 годы – директор
Департамента технической политики и инноваций АО «НК «Казахстан
инжиниринг»;
2009-2010 годы – вице-президент – Член Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
2010-2014 годы – управляющий
директор АО «НК «Казахстан
инжиниринг»;
2014-2015 годы – заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан
инжиниринг»;
С 25 февраля 2015 года – председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».
17 июля 2017 года - досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»