Идрисов Ерлан Сапаргалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахский Государственный Аграрный университет, специальность – финансы и кредит, квалификация – экономист-финансист.

В 2009 году окончил Казахский Национальный Технический университет им. К.И.Сатпаева, специальность, квалификация – машиностроение.





ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1998 году - экономист отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов Управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;

1998-2000 годы – главный экономист отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды Управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;



2000-2001годы – начальник отдела промышленности, строительства и охраны окружающей среды Управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан;



2001-2002 годы – начальник Центрального финансового отдела ОАО «Астанаэнергосервис»;

2002-2004годы – начальник Управления международных финансовых отношений Департамента межстрановых финансовых отношений Министерства финансов Республики Казахстан;



2004-2005 годы – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Тыныс»;



2005-2009 годы – директор Департамента технической политики и инноваций АО «НК «Казахстан инжиниринг»;



2009-2010 годы – вице-президент – Член Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

2010-2014 годы – управляющий директор АО «НК «Казахстан инжиниринг»;



2014-2015 годы – заместитель председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»;



С 25 февраля 2015 года – председатель правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».



17 июля 2017 года - досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»



