Хасенов Ерлан Оразович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

В 2004 году Академию права и рынка.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2006 годы – специалист отдела взимания налогового комитета по Бостандыкскому району г.Алматы;

2006-2007 годы – начальник отдела взимания налогового комитета по Бостандыкскому району г.Алматы;

2007-2008 годы – начальник Управления по работе с налоговой задолженностью налогового комитета по г.Алматы;

2008-2013 годы – начальник Управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета Министерства финансов;

2013-2014 годы – руководитель Управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С 05 мая 2014 года по 29 июля 2014 г. – Руководитель Управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

С 30 июля 2014 годы по настоящее время – руководитель Налогового департамента по г.Астана Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.

Награды, почетные звания, поощрения:

звание «Отличник налоговой службы»

звание «Отличник финансовой службы»

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»

Юбилейная медаль к 20-летию налоговой службы.