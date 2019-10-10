Хасенов Ерлан Оразович
Начальник налогового департамента по городу Астана
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
В 2004 году Академию права и рынка.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2001-2006 годы – специалист отдела взимания налогового комитета по Бостандыкскому району г.Алматы;
2006-2007 годы – начальник отдела взимания налогового комитета по Бостандыкскому району г.Алматы;
2007-2008 годы – начальник Управления по работе с налоговой задолженностью налогового комитета по г.Алматы;
2008-2013 годы – начальник Управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета Министерства финансов;
2013-2014 годы – руководитель Управления по работе с налогоплательщиками Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
С 05 мая 2014 года по 29 июля 2014 г. – Руководитель Управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;
С 30 июля 2014 годы по настоящее время – руководитель Налогового департамента по г.Астана Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан.
Награды, почетные звания, поощрения:
звание «Отличник налоговой службы»
звание «Отличник финансовой службы»
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл»
Юбилейная медаль к 20-летию налоговой службы.