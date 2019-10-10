Гусаров Сергей Николаевич
Председатель Правления
ОБРАЗОВАНИЕ:
1987 г., Киевское высшее инжененрное училище связи
Инженер
1995 г., Высшая школа экономики Минэкономики РФ
Экономист
1997 г., Всероссиский заочный финансово-экономический институт
Банки и банковская деятельность
2002 г., Институт повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов
ОПЫТ РАБОТЫ:
1994 – 1996 гг. КБ «Проминвестрасчет»,
Портфельный управляющий на рынке ценных бумаг,1996 – 1997 гг. КБ «Бизнес-паритет», Главный специалист отдела ценных бумаг,
1997 – 1999 гг. ИФК «Аналитический центр», Начальник экспертного отдела,
1999 – 2001 гг. Международная расчетная палата, Начальник отдела развития,
2001– 2007 гг. Московский Кредитный Банк,
Заместитель Председателя Правления
Директор Департамента розничного бизнеса
Член Правления
Директор отделения «Красные ворота»
Заместитель начальника управления клиентского обслуживанияНачальник отдела корпоративного бизнеса,
2008 г. Банк «Стройкредит» Первый Заместитель Председателя Правления,
2009 – 2010 гг. "Собин банк" Заместитель Председателя Правления
06.2010 – наст. время ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), Председатель Правления.