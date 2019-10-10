Есекеев Куанышбек Бахытбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, по специальности - прикладная математика. Является кандидатом математических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2002 годы руководил департаментом информационных технологий в ЗАО «Казахойл», РГП «Казахстан теміржолы».

В 2002 году поступил на государственную службу. Курировал вопросы информатизации в должности директора Департамента в Министерствах финансов и экономики и бюджетного планирования РК.

13 мая 2004 года назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи.

С октября 2006 по февраль 2007 года исполнял обязанности Председателя АИС РК.

С февраля 2007 года по март 2010 года являлся Председателем Агентства РК по информатизации и связи.

С 15 марта 2010 года - Председатель Правления АО «Казахтелеком». При его непосредственном участии начат глобальный процесс трансформации компании, в целях повышения акционерной стоимости изменена организационная структура компании. Работа ведется комплексно и затрагивает такие глубинные процессы, как люди-процессы-технологии.