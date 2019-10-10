Дошаев Ерген Николаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Актюбинский педагогический институт по специальности учитель.

В 1992 году окончил Московский юридический институт по специальности юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1973 по 1981 год - пожарный, командир отделения пожарной части.

С 1987 по 1992 годы - корреспондент газеты «Актюбинский вестник».

С 1992 по 1996 годы - пресс-секретарь, руководитель пресс-службы, заведующий отделом внутренней политики, руководитель группы помощников и советников акима Актюбинской области.

В 1996 году - президент Актюбинской областной телерадиокомпании.

С 1996 по 1999 годы - заместитель акима Актюбинской области.

С 1999 по 2000 годы - финансовый директор ТОО.

С 2000 по 2002 годы - директор ИЦ «Батые Акпарат», директор ТОО «Отандастар Полиграфия».

С 2002 по 2006 годы - председатель КГП «Атырау-акпарат».

С 2006 по 2007 годы - руководитель аппарата Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан А.Е. Мусина.

В 2007 году - руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Выборные должности, депутатство:

С 2003 по 2006 годы - депутат Атырауского областного маслихата.

С 2012 по 2013 год - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва.



Партийная принадлежность:

С 1999 по 2002 годы - председатель Актюбинского областного филиала партии «Отан».

С 1999 по 2002 годы - член политсовета партии «Отан».

С 2004 по 2006 годы - член совета Атырауского филиала партии «Асар».



Награды: ордена: «Курмет» (2005), «Парасат» (2010), юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан.





