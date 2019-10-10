Байнаков Рахмет Газизович
Заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1997 году с отличием окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности экономика и менеджмент;
В 1997-1999 годах получил степень магистра экономических наук в Международном институте менеджмента г. Фленсбург, ФРГ по программе «Болашак».
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2002 годы - главный экономист, начальник отдела реализации займов Управления государственных внешних займов и государственных гарантий Департамента государственного заимствования Министерства финансов Республики Казахстан;
2002-2003 годы - заместитель начальника управления заимствования Департамента государственного долга и кредитования МФ РК;
2003-2004 годы - начальник управления правительственных займов и государственных гарантий Департамента государственного долга и кредитования МФ РК;
В 2004 году - заместитель директора Департамента государственного долга и кредитования МФ РК;
2004-2007 годы- директор Департамента государственного заимствования и международных финансовых отношений МФ РК;
2007-2011 годы - управляющий директор - член правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
С апреля 2011 года являлся заместителем, а затем первым заместителем председателя правления Продкорпорации;
С 27 августа 2014 года - председатель Правления АО “НК “Продовольственная контрактная корпорация”.
С 10 июля 2017 года - Заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию»