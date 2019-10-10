Балиева Загипа Яхяновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончила казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «юрист-правовед»;

В 1998 - аспирантуру Казахской Государственной Академии Управления, докторантуру московской государственной технологической академии, Москва.

Доктор экономических наук, тема диссертации: «Проблемы формирования промышленности Республики Казахстан и пути их решения (теория и практика).





ОПЫТ РАБОТЫ:

1975-1976 годы - лаборант СПТУ;

1981-1982 годы - юрисконсульт Джамбулского областного стройбанка;

1982-1986 годы - юрист Джамбулского горисполкома;

1986-1992 годы - инспектор, заведующая отделом управления по учету и распределению жилой площади Алматинского горисполкома;

1992-1994 годы - заведующая юридическим отделом аппарата главы Алматинской городской администрации;

1994-1995 годы - заместитель председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по экономической реформе;

1995-1996 годы - секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

1996-2005 годы - председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

2005-2009 годы - министр юстиции Республики Казахстан;

2009-2011 годы - депутат мажилиса парламента РК IV созыва;



2012-2016 годы - член комитета по международным делам, обороне и безопасности;

С 25 марта 2016 года - депутат мажилиса Парламента РК VI созыва, назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан.



12 июня 2018 года - освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан

Ордена: «Курмет» (2001), «Парасат» (2011);

Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008).



