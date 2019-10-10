Атамкулов Мади Бакирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный технический университет;

Академию госуправления при Президенте Республики Казахстан.

Инженер-металлург, магистр международных отношений.

Дипломатический ранг – советник первого класса.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал на разных должностях в негосударственном секторе, в системе министерства иностранных дел занимал должности первого секретаря, начальника отдела, начальника управления, заместителя шефа Службы государственного Протокола, шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С октября 2015 года - шеф Протокола Президента Республики Казахстан.

Награжден тремя юбилейными медалями.

