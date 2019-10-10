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Атамкулов Мади Бакирович

Атамкулов Мади Бакирович

Шеф Протокола Президента Республики Казахстан

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный технический университет;

Академию госуправления при Президенте Республики Казахстан. 

Инженер-металлург, магистр международных отношений. 

Дипломатический ранг – советник первого класса. 

ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал на разных должностях в негосударственном секторе, в системе министерства иностранных дел занимал должности первого секретаря, начальника отдела, начальника управления, заместителя шефа Службы государственного Протокола, шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан. 

С октября 2015 года - шеф Протокола Президента Республики Казахстан.

Награжден тремя юбилейными медалями.

Атамкулов Мади Бакирович
Атамкулов Мади Бакирович
Шеф Протокола Президента Республики Казахстан
Персональная справка