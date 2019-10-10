Атамкулов Мади Бакирович
Шеф Протокола Президента Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Казахский национальный технический университет;
Академию госуправления при Президенте Республики Казахстан.
Инженер-металлург, магистр международных отношений.
Дипломатический ранг – советник первого класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Работал на разных должностях в негосударственном секторе, в системе министерства иностранных дел занимал должности первого секретаря, начальника отдела, начальника управления, заместителя шефа Службы государственного Протокола, шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
С октября 2015 года - шеф Протокола Президента Республики Казахстан.
Награжден тремя юбилейными медалями.