Атамкулов Бейбут Бакирович
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Образование:
- В 1986 году окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-металлург.
- В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, кандидат экономических наук.
Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовая деятельность:
- Трудовую деятельность начал в 1985 году плавильщиком Медеплавильного завода Норильского горно-металлургического комбината им. А.П. Завенягина.
- С 1986 по 1991 годы – плавильщик, мастер смены, старший мастер, ведущий инженер, заместитель начальника отдела Чимкентского свинцового завода.
- С 1991 по 1995 годы – работал в системе Министерства внешнеэкономических связей РК, главный специалист, директор «Черметэкспорт» Республиканского внешнеэкономического предприятия «Казметаллэкспорт», первый заместитель генерального директора внешнеторговой компании «Казахстан Сауда».
- С 1995 по 1996 годы – первый заместитель генерального директора ГАО «Карагандинский металлургический комбинат» (г. Темиртау).
- С 1996 по 2006 годы – занимался предпринимательской деятельностью.
- С 2006 по 2007 годы – Советник, Советник-посланник посольства РК в РФ (г. Москва).
- С 2007 по 2008 годы – Советник-посланник посольства РК в ИРИ (г. Тегеран).
- С 2008 по 2010 годы – Генеральный консул РК в г. Франкфурт-на-Майне (Германия).
- С 2010 по 2012 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии и в Республике Филиппины, Республике Индонезия, султанате Бруней-Даруссаламе по совместительству.
- С ноября 2012 года – Ответственный секретарь Министерства индустрии и новых технологий РК.
- С августа 2014 года по август 2015 года – Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию РК.
- С августа 2015 года по октябрь 2016 года – Аким Южно-Казахстанской области.
- С октября 2016 года по декабрь 2018 года – Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
- С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года - Министр иностранных дел РК.
- С сентября 2019 года Указом Главы государства назначен Министром индустрии и инфраструктурного развития РК.