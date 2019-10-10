Алсеитов Оспанбек Балтабаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

1987-1992 гг - Казахский химико-технологический институт г. Шымкент, Инженер-химик-технолог2006-2008 гг - Инновационный Евразийский университет г. Павлодр, Бакалавр менеджмента

ОПЫТ РАБОТЫ:

2012-2014 гг - НОУ "Алматы Менеджмент университет", Магистр делового администрирования

Трудовую биографию начал с оператора 4-го разряда, начальника смены, заместителя начальника цеха по технологии, начальника цеха топливного комплекса по глубокой переработке мазута Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.

с августа 1992 года - февраль 1993 года - оператор технологических установок 4 разряда ТОО "ПНХЗ"

С февраля 1993 года - сентябрь 1995 года - оператор технологических установок 5 разряда

С сентября 1995 года - июнь 1997 года - начальник смены цеха

С июня 1997 года - сентябрь 2000 года - Заместитель начальника цеха по технологии цеха №3

С сентября 2000 года - декабрь 2002 года - Начальник технологического цеха №3

С декабря 2002 года - июль 2008 года - Начальник производственной службы

С октября 2009 года - апрель 2010 года - Первый заместитель технического директора

С апреля 2010 года - февраль 2014 года - Технический директор ТОО "ПНХЗ"

С февраля 2014 года - май 2016 года - Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ТОО "ПНХЗ"

С мая 2016 года - ноябрь 2017 года - Директор департамента нефтепереработки АО НК "КМГ-ПМ"

С апреля 2017 года - ноябрь 2017 года - Директор департамента нефтепереработки АО «НК "КазМунайГаз" - Руководитель проекта «Модернизация Павлодарского НХЗ»

С ноября 2017 года - декабрь 2017 года - Исполняющий обязанности Генерального директора (председателя Правления)

ТОО «ПНХЗ»

С декабря 2017 года - Генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"





Является автором ряда рационализаторских предложений. Имеет публикацию в российском техническом журнале«Химия и технология топлив и масел» № 3 за 2007 г.(«Модернизация оборудования реакторного блока каталитического крекинга установки КТ-1»).

Государственные награды, поощрения (грамоты и т.п.):

Орден «Құрмет» (выдан указом президента РК №974 от 05.12.2014 ), Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (выдан указом президента РК №798 от 04.02.2002), Медаль и почетное звание «Еңбек үздігі» (2018), Медаль «Маслихатам РК 20 лет» (2014), Юбилейная медаль в честь 75-летия Павлодарской области (2012), Почётная грамота АО «Самрук-Казына» (2017), Памятный знак АО НК «КазМунайГаз» (2010), Почетная грамота Павлодарского городского маслихата (2014 г.), Юбилейная медаль «30 лет заводу» (2008 ), Юбилейная медаль «35 лет заводу» (2013), Юбилейная медаль «30 лет ТОО ПетроКазахстанОйлПродактс» (2015), Юбилейная медаль «70 лет Атыраускому нефтеперерабатывающему заводу» (2015), Юбилейная медаль «40 лет заводу» (2018 ).