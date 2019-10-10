Алишев Руслан Канатханович
Директор РГУ "Службы центральных коммуникаций" Министерства информации и коммуникаций РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Петропавловский колледж экономики и права, Северо-Казахстанский государственный Университет им. М. Козыбаева, Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 2004 в ГУ «Отдел внутренней политики г. Петропавловска» Северо-Казахстанской области.
С 2010 по 2013 годы — главный инспектор, заместитель и начальник Управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.
2013 — заместитель акима района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области(по социальным вопросам).
2013 — 2014 — Руководитель Управления электронных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан.
С 2014 по 2016 годы занимал различные должности в Департаменте политической работы Центрального аппарата«Нұр Отан».
4 июля 2016 года назначен на должность и.о. заместителя Председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
С сентября 2016 года по май 2018 года занимал должность заместителя Председателя Комитета информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.С 15 мая 2018 года - назначен Директором РГУ«Службы центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан