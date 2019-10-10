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Ахметова Акерке Естайкызы

Ахметова Акерке Естайкызы

Вице-министр юстиции РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова; 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова; 

Кокшетауский университет;

Академию государственного управления при Президенте РК, Университет Sheffield, Великобритания (по программе «Болашак»).

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1991 году. В различные годы работала в коммерческом секторе.

С 2000 года работает в структуре Министерства юстиции РК. Занимала должности главного специалиста, начальника отдела экспертизы проектов международных договоров, заместителя директора Департамента.

С 2015 по 2017 годы — директор Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК.

С 2018 по 2019 годы - работала директором Департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК.

С сентября 2019 года - вице-министр юстиции Республики Казахстан.

Ахметова Акерке Естайкызы
Ахметова Акерке Естайкызы
Вице-министр юстиции РК
Персональная справка