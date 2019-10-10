Ахмедьяров Галым Алгиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы;

В 2001 году - Аспирантуру Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, музыкальное искусство.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1997 годы – преподаватель Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы;

1998-2007 годы – солист, руководитель ансамбля народных инструментов Президентского оркестра Республиканской гвардии РК;

В 2007 году – начальник Управления искусств Комитета культуры Министерства культуры и информации РК;

2008-2012 годы – президент АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и информации РК;

2012-2013 годы – советник ОО «Союз музкальных деятелей Казахстана»;

2013-2014 годы – президент АО «Фонд духовного развития Казахстана» Министерства культуры и информации РК;

С февраля 2014 года – президент АО «Қазақ әуендері» Министерства культуры и спорта РК;

В 2014 году - Постановлением Правительства РК назначен вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Обладатель почетного звания «Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері» (2010), лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2004), лауреат республиканских и международных конкурсов, известный домбрист, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Фото с muzey-nev.semstar.com