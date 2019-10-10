Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1987 по 1991 годы — преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В.И. Ленина;

С 1991 по 1993 годы — аспирант Казахского государственного университета;

С 1993 по 1997 годы — третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 1997 году - работал заместителем директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 1997 по 1998 годы — начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки — заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 1998 по 1999 годы — директор 3-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

В 1999 году — директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

С 1999 по 2001 годы — вице-министр иностранных дел Республики Казахстан;

С 2001 по 2003 годы — советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Великобритании;

С 2003 по 2006 годы — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Израиле;

С 2006 по 2007 годы— заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан;

С 2007 по 2008 годы — чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

В 2008 году — постоянный представитель Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

С 2008 по 2011 годы — постоянный представитель Республики Казахстан при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе;

С марта 2011 года — чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель Казахстана при международных организациях в городе Вене;

2013-2016 годы — Постоянный представитель Республики Казахстан при ООН;

С 2016 по 2018 годы - министр иностранных дел Республики Казахстан.

С марта 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция.

С июля 2019 года - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.