Абдакасов Ерлан Сатыбаевич
Заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности РК
26.01.1981
Образование:
Родился 26 января 1981 года, казах, образование высшее.
В 2003 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности юрист и в 2007 году - Карагандинский университет актуального образования «Болашак» по специальности финансист.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом в аппарате акима Карагандинской области.
В 2006-2007 гг. работал ведущим специалистом и начальником отдела в Комитете по делам религий Министерства юстиции.
В 2007-2014 гг. – эксперт, главный эксперт, консультант, заведующий сектором Секретариата Совета Безопасности
С января по октябрь 2014 года занимал пост заместителя председателя Агентства по делам религий.
С октября 2014 года по ноябрь 2016 года заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности.
С ноября 2016 года заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности.
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейными медалями.