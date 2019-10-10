Абдакасов Ерлан Сатыбаевич

Образование:

Родился 26 января 1981 года, казах, образование высшее.

В 2003 году окончил Карагандинский государственный университет по специальности юрист и в 2007 году - Карагандинский университет актуального образования «Болашак» по специальности финансист.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом в аппарате акима Карагандинской области.

В 2006-2007 гг. работал ведущим специалистом и начальником отдела в Комитете по делам религий Министерства юстиции.

В 2007-2014 гг. – эксперт, главный эксперт, консультант, заведующий сектором Секретариата Совета Безопасности

С января по октябрь 2014 года занимал пост заместителя председателя Агентства по делам религий.

С октября 2014 года по ноябрь 2016 года заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности.

С ноября 2016 года заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейными медалями.