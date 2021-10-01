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01.10.2021

Zoom и разработчик облачного ПО Five9 расторгли сделку о слиянии на $15 млрд

Zoom и разработчик облачного ПО Five9 расторгли сделку о слиянии на $15 млрд

Акционеры разработчика облачного программного обеспечения для центров обработки вызовов Five9 Inc в четверг проголосовали против продажи компании Zoom за $14,7 миллиарда.

Акционеры разработчика облачного программного обеспечения для центров обработки вызовов Five9 Inc в четверг проголосовали против продажи компании Zoom Video Communications Inc за $14,7 миллиарда. Это стало серьезным ударом по планам Zoom расширить спектр предоставляемых услуг после вызванного пандемией бума.

Сделка, которая должна была стать крупнейшим приобретением Zoom, была расторгнута после того, как ранее в этом месяце консалтинговые фирмы Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis рекомендовали акционерам Five9 проголосовать против соглашения, ссылаясь на опасения о росте.

По условиям сделки акционеры Five9 должны были получить по 0,5533 обыкновенной акции Zoom класса A за каждую акцию Five9. Это подразумевало 13-процентную премию и размер сделки в $14,7 миллиарда.

Фото: rbc.ru

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