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08.10.2021

Журнал Time поместил на обложку портрет Цукерберга с предложением удалить Facebook

Журнал Time поместил на обложку портрет Цукерберга с предложением удалить Facebook

Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера портрет главы компании Facebook Марка Цукерберга.

Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера портрет главы компании Facebook Марка Цукерберга. Поверх фотографии находится окошко с предложением удалить социальную сеть.

"Facebook сам себя не исправит", - таким комментарием сопровождается публикация с новой обложкой в Twitter Time. Обложка нового номера приурочена к выходу статьи, посвященной обвинениям в адрес компании, прозвучавшим на этой неделе в Сенате Конгресса США.

Во вторник в американском законодательном органе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, утверждающая, что в компании знали о психологических проблемах, которые вызывают у подростков ее соцсети, особенно Instagram, однако не предпринимали мер, чтобы исправить вредные практики. Наоборот, они поощрялись, поскольку способствовали росту вовлеченности пользователей. Сам Цукерберг назвал эти утверждения ложными.

Тем не менее, переданные ранее Хауген в прессу внутренние данные Facebook подтверждают ее обвинения. Они публиковались в различных СМИ на протяжении последних недель. Обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями для ужесточения регуляции его деятельности. Произошедший в понедельник масштабный сбой в работе компании только усилил ее уязвимость.

Фото: Time Magazine

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