Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.

Причина такой стоимости — редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Продавец объяснил, что считает запрошенную за монету сумму правильной и надеется на интерес со стороны коллекционеров.

Кроме того, петербуржец заявил, что готов обменять монету, но не уточнил, на что именно. Отмечается, что на аккаунте продавца на одном из популярных сервисов для продаж в Сети 75 активных объявлений и ни одного завершенного. Причем он продает совершенно разные вещи, в том числе детскую ледянку и смартфон.

23 октября сообщалось, что на интернет-аукционе Avito выставили на продажу визитную карточку президента России Владимира Путина тех времен, когда он был председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по внешним связям. Продавец хочет получить за нее 2 млн рублей.