Житель Липецка построил дом за один биткоин
Предприниматель из Липецка, с которым партнеры рассчитываются биткоинами, дал ликбез-интервью местному изданию most.tv.
Предприниматель из Липецка, с которым партнеры рассчитываются биткоинами, дал ликбез-интервью местному изданию most.tv.
В ходе беседы Александр рассказал, что такое биткоины, майнинг, а также об использовании криптовалют:
«Криптовалюта — такое же платежное средство как обычные деньги, ей можно расплатиться за покупки. Точно знаю, что гастарбайтеры из Азии, которые работают в России, переводят деньги родне в биткоинах. Так оказалось проще и комиссии за перевод значительно ниже».
Несмотря на то, что фирма, с которой работает бизнесмен, оплачивает его работу биткоинами, он не придерживается hodl-стратегии.
«Вероятность роста цены биткоина есть. И в расчете на это есть смысл купить и держать. Но я не держу. Я строю дом и коробка для него обошлась мне в 1 BTC», — сообщил Александр.