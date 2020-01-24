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Сегодня, в 9:43

Житель Липецка построил дом за один биткоин

Предприниматель из Липецка, с которым партнеры рассчитываются биткоинами, дал ликбез-интервью местному изданию most.tv.

В ходе беседы Александр рассказал, что такое биткоины, майнинг, а также об использовании криптовалют:

«Криптовалюта — такое же платежное средство как обычные деньги, ей можно расплатиться за покупки. Точно знаю, что гастарбайтеры из Азии, которые работают в России, переводят деньги родне в биткоинах. Так оказалось проще и комиссии за перевод значительно ниже».

Несмотря на то, что фирма, с которой работает бизнесмен, оплачивает его работу биткоинами, он не придерживается hodl-стратегии.

«Вероятность роста цены биткоина есть. И в расчете на это есть смысл купить и держать. Но я не держу. Я строю дом и коробка для него обошлась мне в 1 BTC», — сообщил Александр.

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Forklog.com
Forklog.com
Житель Липецка построил дом за один биткоин
Житель Липецка построил дом за один биткоин
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