Жилстройсбербанк обеспечил круглосуточную поддержку клиентов с помощью чат-бота в Whatsapp
WhatsApp Business канал Жилстройсбербанка наращивает популярность среди пользователей как альтернативный способ связи со службой поддержки банка.
WhatsApp Business канал Жилстройсбербанка наращивает популярность среди пользователей как альтернативный способ связи со службой поддержки банка. Чат-бот был запущен с помощью коммуникационной платформы для бизнеса Infobip в ноябре 2019 года и за 3 месяца успешно обработал 350 000 сообщений пользователей, всего уникальных пользователей 17 000. Обратиться к автоматизированному цифровому помощнику можно ежедневно 24 часа в сутки, предварительно добавив номер +7 705 925 13 00 в список контактов.
Запуск коммуникационного канала WhatsApp Business в первую очередь обусловлен стремлением банка повысить лояльность клиентов и сделать их обращение банку максимально комфортным и оперативным. Клиенты часто находятся заграницей, что делает невозможным решение вопросов по телефону из-за высокой стоимости тарифов в роуминге. Через WhatsApp можно обратиться в контакт-центр в любое время из любой точки мира – достаточно иметь подключение к сети Wi-Fi. Помимо экономии средств клиентов, WhatsApp канал сокращает расходы контакт-центра на голосовые звонки. В среднем минута телефонного разговора обходится банку в 56-59₸, в то время как в WhatsApp Business тарифицируются только инициированные банком сообщения. Ответы операторов на входящие запросы пользователей для банка остаются бесплатными. Таким образом, новый канал поддержки клиентов Жилстройсбербанка позволяет снизить расходы на связь контакт-центра на 10-15%.
«База вкладчиков Жилстройсбербанка растет с каждым годом, сейчас нам доверяют 1,5 миллиона казахстанцев. За последние 3 года в банке были открыты 730 тысяч депозитов, ежегодно увеличивается количество выданных кредитов для покупки жилья. Так, по итогам 2019 года ЖССБ выдал рекордные 50 000 займов. И сегодня обслуживать растущее количество клиентов, при этом не увеличивая штат сотрудников, нам помогают современные технологии. Благодаря им наши клиенты получают качественные услуги в кратчайшие сроки», - отметила председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.
Новому цифровому помощнику дали имя Куаныш, что в переводе с казахского языка означает «радость».
В настоящее время чат-бот предоставляет справочно-консультационную информацию по продуктам и услугам банка. Канал поддерживается операторами контакт-центра – при соответствующем запросе бот переводит диалог на сотрудника банка. Операторы остаются на связи с пользователями в течение рабочей недели с 9:00 до 18:00, в остальное время канал обслуживается чат-ботом. Таким образом обеспечивается круглосуточная поддержка клиентов банка.
«Мы рады делиться с нашими клиентами своей экспертизой, помогая им автоматизировать бизнес-процессы для полного удовлетворения нужд современных пользователей. Наивысшей оценкой качества сервисов Infobip является то, что крупнейшие компании, такие как Жилстройсбербанк Казахстана, выбирают именно нас в качестве поставщика услуг», – комментирует Руслан Резников, управляющий директор Infobip Россия.
В течение ближайших трёх лет Жилстройсбербанк намерен перевести 70% предоставляемых услуг в онлайн. Для достижения этой амбициозной цели банк планомерно развивает собственные сервисы. Наряду с запуском виртуального помощника внедрена предварительная банковская квалификация через консультантов ЖССБ. Теперь дистанционно можно не только открыть депозит, но и просчитать свои возможности по кредиту. Клиенты вызывают в удобное им время и место консультанта банка, который рассчитывает платежеспособность и выдает вкладчику сертификат, в котором указана сумма предварительно одобренного кредита. Банк также планирует развивать чат-бота. В скором времени клиенты смогут узнавать размер своих накоплений, задолженность по займу, а также пополнять депозиты и производить платежи по займу через WhatsApp.