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Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
Сегодня, в 10:52

Жанат Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК

Приказом министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Жанат Элиманов родился в 1978 году в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры г. Караганды.

С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и г. Нур-Султан.

С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах министерства юстиций и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2017 по 2019 годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК.

С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области.

С апреля 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

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Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
Жанат Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Жанат Элиманов назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК
Приказом министра финансов РК Элиманов Жанат Калдыбекович назначен на должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
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