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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Вчера, в 4:49

Завершился процесс АО «Баспана» и АО «Казахстанский фонд устойчивости»

В настоящее время завершился процесс добровольной реорганизации двух дочерних организаций Национального банка РК - АО «Баспана» в форме присоединения к АО «Казахстанский фонд устойчивости» (далее – «КФУ»).

Реорганизация компаний была проведена для объединения дублирующих функций с целью обеспечения финансовой стабильности банков второго уровня. Теперь действующие и планируемые государственные программы будут сконцентрированы в деятельности одного оператора – «Казахстанского Фонда Устойчивости». Это позволит повысить эффективность и транспарентность работы объединенной организации и оптимизировать выделяемые для этого ресурсы (финансовые, человеческие и т.д.). 

Оценку процессу реорганизации двух вышеперечисленных компаний дало международное агентство Fitch Ratings, опубликовавшее документ, в котором после проведенного анализа подтвердило долгосрочный рейтинг «КФУ» в иностранной и национальной валютах на уровне BBB/прогноз «Стабильный». Рейтинг отражает мнение Fitch о прочных связях «КФУ» с Республикой Казахстан. 

Объединенная компания продолжит работу в части: 

  • содействия финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня; 
  • выполнения государственной жилищной программы «7-20-25», разработанной в рамках реализации задач первой инициативы «Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», озвученной в Обращении Елбасы Нурсултана Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив Президента». 

Что касается дальнейшего выкупа прав требования по займам у банков, то данный процесс будет проходить без лицензии на основании изменения Закона РК «О банках и банковской деятельности в РК» от 1 января 2020 года. Это позволит банкам второго уровня производить уступку прав требования по банковским займам организации, входящей в структуру Национального Банка.

Национальный банк РК
Национальный банк РК
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