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Сегодня, в 5:18

Запасы кончаются на месторождениях Казахстана

Через 10-15 лет в Казахстане может начаться дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов, передает  "Хабар 24".

По официальным данным, сейчас в республике работают почти восемь тысяч месторождений полезных ископаемых. Ресурсы этих залежей, открытых еще в советское время, истощаются. Поэтому под угрозой находится жизнь крупных промышленных городов - Жезказгана, Сатпаева, Зыряновска и Риддера.

"Об этом свидетельствует закрытие многих градообразующих предприятий. Особенно в ВКО, в Карагандинской области. В Восточном Казахстане месторождения Юбилейное, Зыряновское, Шемонаихинское и другие уже полностью отработаны и закрыты. К 2025-2040 годам в ВКО закроются месторождения Тишинское, Орловское, Малеевское", - сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Санжар Жаркешов.

Как выяснилось, на геологической разведке экономят уже 20 лет. По словам Жаркешова, профильным ведомством разработан пакет мер для возрождения отечественной геологоразведки. Теперь нужно, чтобы в правительстве одобрили увеличение финансирования этой сферы. Вице-министр подчеркивает, что главная задача сейчас - "это восполнение сырьевой базы, открытие новых месторождений, создание условий".

По словам экспертов, минерально-сырьевая база страны обладает огромным потенциалом. Нефтяные запасы, например, можно увеличить с 4,5 до 76 миллиардов тонн.

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Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Запасы кончаются на месторождениях Казахстана
Через 10-15 лет в Казахстане может начаться дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов, передает "Хабар 24".
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