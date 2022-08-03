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03.08.2022

Заболеваемость ковидом в Казахстане за две недели выросла более чем в три раза

Заболеваемость ковидом в Казахстане за две недели выросла более чем в три раза

За последние сутки COVID-19 выявили у 2 тыс. человек.

Число заболевших ковидом в Казахстане за последние две недели увеличилось в 3,2 раза по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом. Об этом сообщила во вторник на заседании правительства министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

"В республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрирован 2 021 заразившийся коронавирусом", - рассказала Гиният.

По ее словам, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в зоне умеренного риска (желтой) находится Нур-Султан, остальные регионы - в зеленой зоне. Занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных коек - 7%. В связи с ростом заболеваемости ковидом в регионах усилили эпидемиологический контроль и профилактические работы.

По данным министра, 80% заболевших составляют невакцинированные жители или граждане, которые поставили прививку более шести месяцев назад. Продолжается ревакцинация населения от коронавируса. Ее получили более 5 млн человек, что составляет 68% подлежащего контингента (ревакцинации подлежат 7 млн 430 тыс. человек). Население страны составляет более 19,1 млн человек. 

Фото: Данияра Мусирова/vlast.kz

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