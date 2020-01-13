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  3. За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Сегодня, в 15:19

За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей

За январь-ноябрь 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года. По состоянию на 1 декабря 2019 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3768,7 тыс. единиц.1).

За январь-ноябрь текущего года было зарегистрировано 14835 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 21690 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность увеличилась на 4,2%.2)

По состоянию на 1 декабря 2019 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 68356 страховых выплат на сумму 26,9 млрд. тенге.3)

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Комитет статистики Министерство экономики РККазахстан
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей
За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей
За январь-ноябрь 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.
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