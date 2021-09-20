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В понедельник, в 12:10

За последние 4 года уровень «теневой» экономики в Казахстане снизился на 9 %

За последние 4 года уровень «теневой» экономики в Казахстане снизился на 9 %

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности Агентства по противодействию «теневой» экономике, сообщает пресс-служба Ак орды.

Об этом заявил председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов в ходе встречи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства был проинформирован об итогах деятельности Агентства по противодействию «теневой» экономике, сообщает пресс-служба Ак орды.

Элиманов доложил, что в стране за 8 месяцев 2021 года выявлено 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп. Ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, 224 нелегальных игорных заведения.

Как сообщил председатель Агентства, за последние 4 года уровень «теневой» экономики снизился с 29 % до 20 %.

По поручению Президента Правительством утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года.

Жанат Элиманов доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено 5 фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания. Предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Фото: akorda.kz

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