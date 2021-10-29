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Вчера, в 4:08

За 9 месяцев жилье на вторичном рынке Казахстана подорожало на 23%

За 9 месяцев жилье на вторичном рынке Казахстана подорожало на 23%

За девять месяцев цены на вторичном рынке жилья в Казахстане увеличились на 23%, сообщает Finprom.kz.

"Фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений – на 7,9%. Цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021 года выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% – для вторичного рынка", – сообщили в Finprom.kz.

В исследовании говорится, что жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали относительно аналогичного периода прошлого года на 5,7%, коммунальные услуги выросли в цене на 3%. В целом годовой уровень инфляции составил 7,8%.

Фото: azh.kz

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