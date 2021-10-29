За 9 месяцев жилье на вторичном рынке Казахстана подорожало на 23%

"Фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений – на 7,9%. Цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021 года выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% – для вторичного рынка", – сообщили в Finprom.kz.