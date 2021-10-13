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13.10.2021

За 9 месяцев 2021 года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%

За 9 месяцев 2021 года рост экономики Казахстана ускорился до 3,4%

Об этом сообщил вчера, 12 октября, на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Об этом сообщил вчера, 12 октября, на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина министр национальной экономики Асет Иргалиев. В ходе заседания министр рассказал об итогах социально-экономического развития РК за январь-сентябрь 2021 года. 

«В январе-сентябре текущего года ускорился рост экономики Казахстана до 3,4%. В реальном секторе рост составил 3,5%. Деловая активность в сфере услуг выросла до 2,9%», - сказал Асет Иргалиев.

За 9 месяцев текущего года рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 15,1%. Высокие показатели в строительстве в 1,3 раза, обрабатывающей промышленности – 80,6%, торговле – 37,8%, сельском хозяйстве – 36,7%, сфере информации и связи – 14,3%, операциях с недвижимым имуществом - 18,9% и финансовой деятельности – 15,6%.

Фото: пресс-служба МНЭ РК

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