За 8 месяцев внешнеторговый товарооборот Казахстана составил 62,8 млрд долларов

Об этом сообщил вчера, 12 октября, на заседании Правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев. В ходе заседания министр рассказал об итогах социально-экономического развития РК за январь-сентябрь 2021 года.

В январе-августе 2021 года внешнеторговый товарооборот составил 62,8 млрд долларов, в том числе экспорт – 37,5 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 23,2% до 12,1 млрд долларов, а импорт товаров составил 25,4 млрд долларов. Тем самым обеспечен положительный торговый баланс на уровне 12,1 млрд долларов.

Как сообщил глава МНЭ, обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. Объем производства вырос на 5,7%.

За 9 месяцев 2021 года объем выполненных строительных работ вырос на 9,7%. В эксплуатацию в январе-августе введено 10,4 млн кв.м. жилья.

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