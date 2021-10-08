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08.10.2021

За 8 месяцев казахстанцы с использованием банковских карточек провели операции на сумму 56,3 трлн тенге

За 8 месяцев казахстанцы с использованием банковских карточек провели операции на сумму 56,3 трлн тенге

За 8 месяцев 2021 года казахстанцами с использованием платежных карточек проведено 4 млрд операций на сумму 56,3 трлн тенге.

За 8 месяцев 2021 года казахстанцами с использованием платежных карточек проведено 4 млрд операций на сумму 56,3 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,2 и 2 раза, соответственно. Такие данные опубликованы на официальном сайте Национального банка Казахстана. 

9 из 10 операций по платежным карточкам проведено безналичным способом. За январь-август 2021 года с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов проведено 3,8 млрд безналичных операций на сумму 43,2 трлн тенге, что превышает аналогичные показатели 2020 года в 2,4 и 2,3 раза, соответственно.

Зафиксирован рост доли онлайн-операций в общей структуре объемов безналичных операций. За январь – август текущего года 67% всех безналичных операций проведены в интернете либо посредством мобильных приложений (2,5 млрд операций). Доля онлайн-операций в объеме безналичных операций населения выросла до 83% и составила 35,9 трлн тенге.  

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Нацбанк РККазахстан
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