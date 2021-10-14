За 8 месяцев казахстанцы оформили в банках потребительские кредиты на сумму 5,4 трлн. тенге

По итогам 8 месяцев текущего года потребительские займы увеличились на 23,8% до 5,4 трлн. тенге или 33% от кредитов экономике (на начало года 30%), значительно ускорившись по сравнению с 2020 годом (в 2020 году потребительские займы увеличились на 4,3%). Рост данного показателя в текущем году значительно превышает номинальный рост ВВП и доходов населения, что свидетельствует о повышающихся рисках на рынке потребительского кредитования.

Отношение потребительских займов к ВВП по итогам августа текущего года составило 7,3%, что ниже аналогичного показателя в России (9,5%) и Армении (11,2%).

Рис.1. Динамика потребительского кредитования Рис.2. Динамика выдачи потребительских займов

Источник: денежно-кредитная статистика НБРК

В Агентстве отметили, что Активный рост потребительского кредитования обусловлен следующими факторами:

повышением потребительского спроса на фоне восстановления экономического роста в стране;

снижением средневзвешенной ставки по потребительским займам

(с 20,9% в январе 2021 года до 18,7% в августе 2021 года);

(с 20,9% в январе 2021 года до 18,7% в августе 2021 года); совершенствованием скоринговых моделей банков и возможностью лучшего прогнозирования рисков;

активным развитием банковских экосистем и онлайн-сервисов, предоставляющих возможность в упрощенном порядке осуществлять оплату за счет заемных средств.

Наибольшую долю в общем объеме потребительского портфеля занимают АО «Kaspi Bank» – 33,9%, АО «Народный банк Казахстана» – 24,1%, ДБ АО «Сбербанк» – 7,9%, АО «Евразийский Банк» – 7,8%.

По данным регуляторной отчетности, 88% вновь выданных потребительских займов с начала текущего года обеспечено 3 банками: АО «Kaspi Bank», АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк».

По данным Государственного кредитного бюро, большинство заемщиков – 72%, имеют задолженность по кредитам на сумму до 1 млн тенге, со средней суммой долга 339,2 тыс. тенге. Основная доля заемщиков по потребительским кредитам сконцентрирована в крупных городах страны – Алматы (24,1%), Нур-Султан (9%), Шымкент (7%).

Средняя сумма ежемесячного платежа по кредитам на сумму до 1 млн тенге по беззалоговым потребительским займам банков составляет 28,3 тыс. тенге (на начало 2021 года – 34,6 тыс. тенге).