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13.10.2021

За 8 месяцев инвестиции в охрану окружающей среды превысили 100 миллиардов тенге

За 8 месяцев инвестиции в охрану окружающей среды превысили 100 миллиардов тенге

Капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, несмотря на некоторое замедление в начале текущего года, к январю–августу составили уже 107,8 млрд тг.

Капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, несмотря на некоторое замедление в начале текущего года, к январю–августу составили уже 107,8 млрд тг, что на 16,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (92,5 млрд т). Рост показателя в соответствующем периоде наблюдается пятый год подряд. Такие данные приводит аналитический портал finprom.kz.

Доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, от общего объёма инвестиций в основной капитал увеличилась за год с 1,3% до 1,5%.

В региональном разрезе чуть более половины инвестиций в секторе приходится на Жамбылскую (38,8 млрд тг) и Актюбинскую (16 млрд тг) области. Значительные объёмы инвестиций также отмечены в Нур-Султане (11,3 млрд тг) и Атырауской области (10,9 млрд тг).

Наименьшие капвложения наблюдаются в Алматы и Туркестанской области — по 0,5 млрд тг.

При этом по Кызылординской и Северо-Казахстанской областям информация не предоставлена, но совокупный объём средств в этих двух регионах не превышает пренебрежительно малых 2 тыс. тг.

Наибольшая доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, от общего объёма инвестиций в основной капитал по региону приходится на Жамбылскую область: 16,7%.

Следом с большим отставанием идут Актюбинская (3,5%) и Акмолинская (2,5%) области.

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Казахстан
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