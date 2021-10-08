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08.10.2021

За 27 лет Азиатский банк развития инвестировал в Казахстан около 6 млрд долларов

За 27 лет Азиатский банк развития инвестировал в Казахстан около 6 млрд долларов

Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка развития Масацугу Асакаву.

Касым-Жомарт Токаев принял президента Азиатского банка развития Масацугу Асакаву, сообщает пресс-служба Ак орды. 

В ходе встречи, состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи, были обсуждены перспективы сотрудничества между Казахстаном и Азиатским банком развития.

Глава государства поздравил Масацугу Асакаву с избранием на должность руководителя финансового института, высоко оценив вклад АБР в социально-экономическое развитие Казахстана.

За 27 лет сотрудничества АБР инвестировал в экономику Казахстана почти 6 млрд долларов. Эта сумма является весьма внушительной, она демонстрирует успешное развитие нашего сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство и намерены поддерживать долгосрочные и взаимовыгодные отношения, – подчеркнул Президент Казахстана.

Важной темой беседы стала подготовка новой Стратегии странового партнерства между Казахстаном и АБР на 2022-2026 годы.

Уверен, что новая Стратегия АБР по Казахстану будет полностью учитывать наши национальные приоритеты и планы, в том числе новую модель государственного управления, диверсификацию экономики и зеленый рост, сбалансированное территориальное развитие, торгово-экономическое сотрудничество, цифровизацию, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также проинформировал руководителя АБР о росте ВВП нашей страны, антиинфляционных мерах, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса.

В свою очередь Масацугу Асакава позитивно отозвался о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии.

Я осведомлен о предпринимаемых Вами огромных усилиях в борьбе с COVID-19. Ваше Правительство реализует успешные проактивные меры и принимает решительные действия по сдерживанию вируса. Мы приветствуем принятый Вами масштабный пакет антикризисных мер общим объемом 9,5 % ВВП для смягчения негативного влияния пандемии на экономику страны и благосостояние народа, – заявил руководитель АБР.

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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