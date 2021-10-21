За 20 лет уровень бедности в Казахстане снизился почти в 9 раз

Благодаря активным мерам по социальной поддержке населения за период с 2001 по 2020 годы уровень бедности в Казахстане, то есть доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 46,7% до 5,3%.

Основной задачей социальной политики и главным критерием ее эффективности является неуклонное повышение благосостояния народа Казахстана. Тенденция динамичного снижения уровня бедности в стране стала результатом реализации республиканских программ, которые действовали в период с 2000 по 2005 годы. Особую роль этом процессе сыграло принятие закона «О государственной адресной социальной помощи», вступившего в действие в 2002 году. Этим документом предусматривается оказание адресной соцпомощи (далее – АСП) малообеспеченным гражданам, которые в силу тех или иных объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния здоровья, отсутствия работы и т. д.) испытывают трудности в обеспечении условий для собственной жизнедеятельности.

В условиях перехода страны к новой стадии индустриального развития сложилась необходимость пересмотра действующих минимальных социальных стандартов, усиление АСП, переход от пассивной помощи к активной политике, стимулирующей трудовую активность и усилия семей для преодоления трудной жизненной ситуации.

«В связи с этим в рамках реализации 84 шага Плана нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ»

с 1 января 2018 года произведена трансформация 3-х видов выплат для малообеспеченных в одну выплату адресную социальную помощь нового формата. При этом данная выплата классифицирована на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

В целом новые подходы в оказании АСП позволили обеспечить адресность, прозрачность и справедливость оказания помощи малообеспеченным гражданам, и дают им новый стимул к труду», – резюмировал Аскар Ниязов.

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