За 20 лет США потратили в Афганистане больше 2 тлрн долларов

Это $300 млн ежедневно, в течении 20 лет. Или $50 000 каждому из 40 млн жителей Афганистана.

Говоря простым языком, Америка потратила на сдерживание талибов все состояния Безоса, Маска Билла Гейтса и еще 30 самых богатых американцев вместе взятых.

Так как США финансировали войну в Афганистане на заемные деньги, расплачиваться за нее придется еще много лет — по оценке Costs of War Project, к 2050 году сумма одних только процентов по этим долгам может достичь $6,5 трлн.

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