За 2019 год биткоин-майнеры заработали $5 млрд

Майнеры биткоина заработали в 2019 году около 5 млрд долларов, сообщает ihodl.com с ссылкой на The Block.

Годом ранее предполагаемый доход майнеров составил 5,23 млрд долларов, а в 2017-м — 3,19 млрд.

В 2019 году майнеры заработали 4,89 млрд долларов в виде вознаграждений за добытые блоки — 12,5 биткоина за каждый. Остальные 146 млн долларов пришлись на комиссии за обработку транзакций.

Аналитики The Block рассчитывают доход майнеров, исходя из того, что они сразу продают полученные биткоины. Однако это не совсем соответствует действительности, поскольку некоторые сохраняют часть BTC или продают их позже.

В 2020 году награда за добытый блок должна сократиться до 6,25 BTC. Если цена биткоина не вырастет, доход майнеров сильно упадет.

