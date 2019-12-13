За 11 месяцев рост экономики Казахстана составил 4,4%

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-ноябрь 2019 года.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, председатель Национального Банка Е. Досаев и Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов.

Экономика Казахстана демонстрирует стабильную тенденцию роста — за январь-ноябрь 2019 года рост ВВП составил 4,4% к соответствующему периоду прошлого года. Положительная динамика наблюдается в строительстве — 12,1%, торговле — 7,5%, транспортной сфере — 5,6%, обрабатывающем секторе, в том числе машиностроении — 19,2%, автомобилестроении — 64%, легкой промышленности — 16,6%, производстве цветных металлов — 6,8%, кокса и продуктов нефтепереработки — 5,3%, добыче металлических руд — 15,7%, услугах связи — 4,7%, промышленности — 3,6%. Активы Национального фонда увеличились на 4,3% до $60,5 млрд, доходы в республиканский бюджет — 9595,7 млрд тг (100,2% к плану), темп роста составил 117,6%.

«Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставили перед нами задачу обеспечить стабильный рост экономики», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил руководителям отраслевых министерств и регионов принять все необходимые меры по выводу показателей на плановые значения.

Глава Правительства положительно отметил работу акиматов Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областей, у которых наблюдается высокий рост развития экономики по итогам 11 месяцев т. г. Отстающим акиматам указано на необходимость принятия соответствующих мер по исправлению ситуации с проблемными показателями.

Были заслушаны акимы и руководители государственных органов, допустившие неосвоение бюджетных средств.

«По доходной части бюджета сложилось перевыполнение плана текущего года. Однако ряд администраторов все же допускает неосвоение бюджетных средств», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил администраторам бюджетных программ до конца финансового года (20 декабря т. г.) принять меры к освоению выделенных бюджетных средств в полном объеме.