За 11 месяцев объем ипотечного кредитования в Казахстане вырос на 27,3%

Об этом говорится в анализе, проведенным Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Совокупные активы банковского сектора на 01.11.2021 года составили 36,01 трлн тенге, увеличившись за октябрь на 1,3% в основном за счет роста банковских займов на 1,5%. Рост совокупных активов с начала 2021 года составил 16,2%.

Объем кредитов в национальной валюте в октябре 2021 года увеличился на 2,5%, а с начала года – на 21,1% - с 12,72 трлн до 15,41 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам практически увеличились на 0,8%, физическим лицам - на 3,5%.

Объем ипотечного кредитования населения увеличился в октябре 2021 года на 3,8% и по состоянию на 01.11.2021 года составил 3,02 трлн тенге. Рост данного показателя с начала 2021 года составил 27,3%.

Кредиты на потребительские цели граждан за октябрь 2021 года выросли на 3,5% до 5,83 трлн тенге. С начала 2021 года потребительские займы выросли на 32,8%.

Фото: ndv.ru