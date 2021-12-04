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В прошлую субботу, в 10:52

За 11 месяцев Антикоррупционная служба возместила в бюджет более 20 млрд тенге

За 11 месяцев Антикоррупционная служба возместила в бюджет более 20 млрд тенге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова

Руководитель антикоррупционного ведомства представил Президенту отчет о результатах деятельности Агентства за 11 месяцев 2021 года, сообщает пресс-служба Ак орды. 

В текущем году зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Изобличено 1280 лиц, из них 159 руководителей государственных органов различных уровней. В бюджет возмещено более 20 миллиардов тенге причиненного ущерба. 

Марат Ахметжанов доложил об итогах комплексного анализа сферы субсидирования в сельском хозяйстве, ситуации в транспортной сфере и результатах досудебных расследований по уголовным делам. 

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе исполнения его поручения по разработке Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. 

Глава государства дал положительную оценку работы Антикоррупционной службы и одобрил новые подходы к противодействию коррупции.

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевПрезидент РККазахстан
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