За 10 месяцев около 904 тыс. казахстанцев получили адресную социальную помощь

По состоянию на 1 октября 2021 года адресная социальная помощь (далее – АСП) назначена 903,9 тыс. человек из 189,1 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 83 млрд тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом (далее – ГСП).

На 1 октября 2021 года 230,5 тыс. детей из числа получателей АСП в возрасте от 1 года до 6 лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, получателям АСП пролонгировали назначение помощи во II, III и IV кварталах 2020 года, также в I, II кварталах 2021 года в связи с действием режима ЧП и ограничительных карантинных мер.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством Портала электронного правительства (egov.kz).

Фото: inform.kz