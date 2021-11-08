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В понедельник, в 3:03

За 10 месяцев Китай импортировал 425 млн тонн нефти

За 10 месяцев Китай импортировал 425 млн тонн нефти

В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 млн тонн нефти - 8,9 млн баррелей в сутки.

В октябре 2021 года Китай импортировал 37,8 млн тонн нефти - 8,9 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с сентября 2018 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные китайской таможенной статистики. За 10 месяцев текущего года Китай ввез 425 млн тонн нефти, что на 7,2% меньше в годовом исчислении, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Сокращение импорта наблюдатели связывают с ростом мировых цен на нефть на фоне отказа мировой экономики от ограничений, вызванных пандемией коронавируса, что стимулирует спрос на углеводороды.

Экспорт Китаем нефтепродуктов в октябре снизился на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,95 млн тонн. Импорт природного газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ, в октябре составил 9,38 млн тонн, что на 24,6 % больше, чем в октябре 2020 года.

Фото: gazeta.ru

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