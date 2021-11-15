  1. Главная
  2. Новости
В понедельник, в 11:45

За 10 месяцев казахстанцы получили пенсии на сумму более 2,2 трлн тенге

За 10 месяцев казахстанцы получили пенсии на сумму более 2,2 трлн тенге

С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 682,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 543,2 млрд тенге.

С января по октябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 682,8 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 1 трлн 543,2 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК. 

В октябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 67,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 153,2 млрд тенге.

По состоянию на 1 ноября 2021 года численность пенсионеров
составляет более 2 млн 230 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2021 года составил 99 804 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Фото: alau.kz

Поделиться
Пенсинные накопленияКазахстан
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлый четверг, в 11:04Как открыть собственный спортивный зал. История основателя центра функционального фитнеса "Arlan Black Wolves"
В прошлый четверг, в 3:49В каких случаях выгодно брать кредит под залог депозита
09.11.2021Определение и виды ипотечного кредитования
08.11.2021Что такое персональный кредитный рейтинг? Влияет ли высокий кредитный рейтинг на одобрение кредита?
Новостная лента
Все новости