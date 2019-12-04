За 10 лет по нефтепроводу «Кенкияк-Кумколь» транспортировано 52 млн тонн нефти

В этом году исполняется десять лет со дня начала эксплуатации нефтепровода «Кенкияк-Кумколь». Нефтетранспортный маршрут протяженностью 794,2 км был построен в рамках реализации стратегического трубопроводного проекта Казахстан-Китай. Он предусматривает диверсификацию направлений транспортировки отечественной нефти.

На первом этапе проекта Казахстан – Китай был построен и введен в эксплуатацию в 2006 году нефтепровод «Атасу – Алашанькоу». В 2009 году запущен нефтепровод «Кенкияк-Кумколь». Его строительство позволило соединить обособленные системы трубопроводов западного и восточного Казахстана. Трасса нефтепровода проходит по территории Актюбинской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. В результате западно-казахстанская нефть получила выход на отечественные нефтеперерабатывающие заводы Шымкента и Павлодара. Но самое главное – у Казахстана появился новый нефтетранспортный коридор на Китай, который существенно расширяет возможности экспорта отечественной нефти и транзита российского сырья.

Для дальнейшего развития системы нефтепроводов по маршруту Казахстан – Китай в 2010 году АО «КазТрансОйл» построило новую ГНПС «Кумколь», оснащенную современным микропроцессорным оборудованием для перекачки нефти. Сегодня ГНПС «Кумколь» принимает нефть Кумкольской группы месторождений и нефти западного региона по нефтепроводу «Кенкияк – Кумколь». Аналогично в 2018 году запущена модернизированная ГНПС «Кенкияк».

Объем транспортировки нефти на отечественные НПЗ ежегодно возрастает. За десять лет через «Кенкияк-Кумколь» перекачано 52 млн тонн нефти. Из них на экспорт – 24 млн тонн, на внутренний рынок - 28 млн тонн. Изначально пропускная способность нефтепровода «Кенкияк-Кумколь» составляла 10 млн тонн нефти в год. После запуска второй очереди нефтепровода Казахстан-Китай и реализации проекта реверса участка «Кенкияк – Атырау» производительность трубопровода увеличится до 20 млн тонн нефти в год.