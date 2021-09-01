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01.09.2021

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Южная Корея лишит Google и Apple монополии при оплате приложений

Google, принадлежащая Alphabet, и Apple будут обязаны открыть свои магазины приложений (GooglePlay и AppStore) для альтернативных платежных систем в Южной Корее.

Google, принадлежащая Alphabet, и Apple будут обязаны открыть свои магазины приложений (GooglePlay и AppStore) для альтернативных платежных систем в Южной Корее, сообщает Интерфакс. 

Об этом говорится в поправках к закону Южной Кореи о телекоммуникационном бизнесе, принятых Национальным собранием Южной Кореи во вторник. Таким образом страна станет первой, кто ограничит двух технологических гигантов в вопросе о способах оплаты приложений разработчиков.

Принятые поправки запрещают крупным операторам магазинов приложений, таким как Apple и Google, использовать исключительно свои системы платежей внутри этих магазинов и внутри самих приложений. Более того, они также запрещают необоснованно удалять приложения или задерживать их регистрацию в магазинах - положения, призванные предотвратить преследования разработчиков из-за использования ими альтернативных платежных систем.

Компании, не соответствующие требованиям принятого законодательства, будут оштрафованы комиссией по коммуникациям (Communications Commission) Южной Кореи на сумму до 3% от их выручки в стране.

Поправки к закону должны также получить одобрение президента страны Мун Джэина, который ранее выразил поддержку этому законопроекту, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее в августе, когда соответствующий комитет законодательного органа Южной Кореи предоставил разработанные поправки на финальное голосование Национальному собранию, в Apple заявили, что компания обеспокоена за своих клиентов в стране, которые из-за использования ненадежных платежных систем рискуют стать жертвами мошенничества или кражи персональной информации.

В Google Уилсон Уайт, главный директор по связям с госорганами, сказал, что "поспешный процесс не позволил провести достаточный анализ негативного воздействия этого закона на корейских потребителей и разработчиков приложений".

В последнее время Apple и Google подвержены проверкам со стороны регулирующих органов во многих странах в связи с их требованием от разработчиков использовать исключительно их платежные системы при оплате как самих приложений, так и покупок внутри них, отмечает WSJ.

Фото: ria.ru

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