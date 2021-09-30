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30.09.2021

YouTube блокирует распространение ложной информации о вакцинах

YouTube блокирует распространение ложной информации о вакцинах

YouTube запрещает доступ к своей платформе нескольким известным активистам, выступающим против вакцинации, включая аккаунты Джозефа Мерколы и Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

YouTube заявил в среду, что запрещает доступ к своей платформе нескольким известным активистам, выступающим против вакцинации, включая аккаунты Джозефа Мерколы и Роберта Ф. Кеннеди-младшего.

Как пишет The New York Times, эти действия предприняты в рамках усилий по удалению всего контента, в котором ложно утверждается, что одобренные вакцины опасны.

В своем блоге YouTube сообщил, что в том числе будут удалены видео о том, что одобренные вакцины вызывают аутизм, рак или бесплодие.

Платформа, принадлежащая Google уже имеет запрет на размещение дезинформации о препаратах от Covid-19. Но новая политика расширяет спектр запрещенных тем, в том числе запрещаются вводящие в заблуждение ролики о вакцинах против кори и гепатита B, а также о вакцинах в целом.

Видеохостинг разрешит публикацию материалов о политике, новых испытаниях вакцин, а также исторические видеоролики об успехах или неудачах в этой области.

«Сегодняшнее обновление политики — важный шаг в борьбе с дезинформацией о вакцинах и медицине», говорится в заявлении компании.

Исследователи дезинформации давно указывали на распространение антипрививочного контента в социальных сетях как на фактор нерешительности в отношении вакцинации. Видео на YouTube часто выступают в качестве источника контента, который впоследствии становится вирусным на таких платформах, как Facebook и Twitter, иногда собирая десятки миллионов просмотров.

YouTube заявил, что в прошлом году он удалил более 130 тыс. видео за нарушение дезинформации в отношении вакцин против COVID-19. Но оставались так называемые «пограничные видеоролики», проповедовавшие скептическое отношение к вакцинации.

Фото: ria.ru

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